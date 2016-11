Oh Bej Oh Bej Milano 2016 piazza Castello, info e orari fiera di Sant’Ambrogio

Non è Natale se, in piazza Castello a Milano, non arrivano gli Oh Bej Oh Bej Milano, altrimenti detto la fiera di Sant’Ambrogio.

Anche quest’anno l’evento promette centinaia di oggetti in esposizione, ideali per fare regali a chiunque nelle nostre vite: mamme, papà, figlioletti, persino suocere e maestre.

Per pochi euro, non ci sarà nulla che non troveremo in vendita: dalle pantofole morbide e calde ideali per i nonni, alle collane etniche che sicuramente piacerebbero all’estrosa, ma simpatica, vicina di casa.

In più tutto per il Natale: lucine, palle per l’Albero, i trenini elettrici che adorano i bimbi e tanto altro. Magari, con il piacere di un bastone di zucchero filato in mano, e un filone delle tipiche castagne da godersi durante le Feste.

Oh Bej Oh Bej 2016

7-10 dicembre

Perimetro del Castello Sforzesco

tutti i giorni dalle 8.30 alle 21

Ingresso libero