“Palio delle 4 Cascine” Assago 27 – 28 maggio 2017, programma e info

Nel weekend del 27 e 28 maggio 2017 si svolgerà il gran finale del Palio delle 4 Cascine di Assago (Mi).

L’evento giunge al suo culmine con un programma di iniziative ricco di divertimento per grandi e piccini. Tra questi:

– Sabato 27 maggio si terrà in piazza l’esibizione della cover band “Jacket Required”, che proporrà un repertorio di musica dance anni 80.

– Domenica 28 maggio, serata conclusiva, alle ore 20.00 si svolgerà l’assegnazione del palio 2017 alla contrada vincente e, alle ore 21,00, la musica de ” La Ribalta art group” proporrà’ un viaggio musicale coinvolgente tra diverse sonorità etniche tra cui il flamenco, la musica araba e la musica latina.

Le contrade che, come ogni anno, si contenderanno il Palio 2017, sono la contrada del Gallo, la contrada dell’Ape, la contrada del Cavallo e la contrada della Rana.

