Pasqua e Pasquetta 2017 Sacro Monte di Varese 16 e 17 aprile, musei e caccia alle uova di cioccolato

Per le giornate di Pasqua e Pasquetta, 16 e 17 aprile 2017, il Sacro Monte di Varese (Viale del Santuario, 21100 Varese VA) propone momenti suggestivi e di divertimento, per grandi e bambini:

SANTA PASQUA AL SACRO MONTE DI VARESE, APERTURE MUSEALI – In occasione della Santa Pasqua, le realtà museali del Sacro Monte di Varese hanno deciso in accordo di modulare i propri giorni ed orari di apertura sulla base dei tempi liturgici pasquali.

– Il desiderio è quello così di partecipare nel giusto modo al più alto momento liturgico dell’anno, dedicando tali giorni alla riflessione e alla meditazione, invitando tutti a soffermarsi sul significato profondo della Passione e Resurrezione di Cristo.

– I beni del Sacro Monte – il Museo Baroffio e del Santuario, la Cripta, la Casa Museo Pogliaghi e il Centro Espositivo Mons. P. Macchi alla prima cappella – osserveranno pertanto i seguenti giorni di chiusura: dal pomeriggio di giovedì 13 aprile alla mattina (inclusa) di domenica 16 aprile. L’unica eccezione sarà il Centro Espositivo Macchi, che rimarrà chiuso anche per l’intera giornata di Pasqua.

– Tutti i beni riapriranno al pubblico dalle ore 14.00 di domenica pomeriggio 16 aprile.

– Lunedì 17 aprile tutte le realtà museali resteranno aperte tutto il giorno secondo i propri consueti orari di accesso:

– dalle 10.00 alle 18.00Museo Baroffio e del Santuario, Cripta e Casa Museo Pogliaghi

– dalle 9.00 alle 16.00Centro Espositivo Mons. Pasquale P. Macchi alla prima cappella

– Rimangono confermate le visite guidate a vetri aperti dell’undicesima cappella della Via Sacra previste per domenica 16 aprile. L’incontro permetterà al visitatore, proprio nel giorno di Pasqua, di ammirare da vicino e senza schermi il mistero della Resurrezione di Cristo, egregiamente messo in scena dalle statue in terracotta di Francesco Silva in perfetta relazione con gli affreschi di Isidoro Bianchi, il tutto inserito in una equilibratissima composizione coreografica.

– Le visite si terranno ad orari fissi (11.00, 14.30 e 17.00) e il punto di ritrovo sarà direttamente all’undicesima cappella.

INFO – Per informazioni:

– chiamare il 328 8377206

– scrivere al info@sacromontedivarese.it

CACCIA AGLI OVETTI DI CIOCCOLATO A PASQUETTA – Lunedì 17 aprile alle ore 15.30, in occasione del giorno di Pasquetta, si terrà per le vie e i musei del borgo la Caccia all’uovo.

– Tanti particolari da scovare, prove di abilità da superare, indovinelli da risolvere per ottenere un gustoso bottino di Pasqua. Tutti alla ricerca degli ovetti di cioccolato nascosti tra le vie del borgo di S. Maria del Monte. Una divertente scoperta che ci farà ritornare tutti un po’ bambini.

– Per bambini dai 5 ai 12 anni

INFO E PRENOTAZIONI – Per informazioni e prenotazioni:

– telefono: 328 8377206

– info@sacromontedivarese.it

– info@archeologistics.it

(Foto: Adelchi, wikipedia.org)

