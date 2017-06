Pesciolata 1 luglio 2017 Albonese, menu completo e info

In provincia di Pavia tante ricette del territorio e musica per tutti

Si svolgerà ad Albonese, in provincia di Pavia, sabato 1 luglio 2017, l’Ottava edizione della “Pesciolata”.

L’evento sarà allestito all’interno della grande Tensostruttura di Via Manara e, a partire dalle ore 19:30, si potrà soddisfare il palato con Lasagne di carne, Crespelle di magro, Pesciolini, Calamari, Fritto misto, Salam d’la duja, Ciccioli, Patatine fritte, Insalata verde, Macedonia Gelato e le immancabili salamelle.

Dalle ore 21.00, inoltre, ci si potrà scatenare in pista grazie alla serata danzante con Oscar e Valentina.

Infine, per garantire la massima tranquillità, tutta l’area ha ricevuto il trattamento contro le zanzare.