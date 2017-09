Pizzocchero d’Oro e Sapori d’Autunno Teglio 2 settembre – 26 novembre 2017, programma

Il gusto è di scena in Valtellina per 13 weekend di storia, arte, cultura, natura e buon cibo

Teglio rinnova gli appuntamenti con il gusto della cucina made in Valtellina. Dal 2 settembre tradizione e innovazione si fonderanno nuovamente per dare vita a 13 imperdibili weekend enogastronomici, nei quali i ristoranti, oltre a presentare i pizzoccheri* secondo l’antica ricetta originale dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio, proporranno i piatti della tradizione valtellinese, nelle vesti più sfiziose.

Nella stagione dei raccolti e della vendemmia si potranno riscoprire antichi sapori grazie alle abili mani degli chef di Teglio che proporranno antiche ricette che esalteranno i profumi sani e genuini di una volta.

Teglio è ricca di storia, arte, cultura e nel corso della manifestazione gli ospiti potranno scoprire gli angoli nascosti del paese, visitare le chiese, i palazzi storici e la torre medioevale dalla quale lo sguardo spazia su tutta la Valtellina. Senza dimenticare che nei negozi e nelle botteghe telline gli ospiti potranno fare scorta di prodotti tipici locali.

Quelle del “Pizzocchero d’Oro e Sapori d’Autunno” saranno giornate all’insegna del gusto: oltre ai pizzoccheri le tavole saranno imbandite da sciatt, gustosi salumi come bresaole di manzo, cervo e cavallo, polenta taragna, manfrigole di grano saraceno, funghi, selvaggina e formaggi come Bitto DOP e Casera DOP, pane di segale e dolci casalinghi come la bisciola. Il tutto accompagnato dai grandi vini DOCG di Valtellina: il Nebbiolo delle Alpi.

Le date dei weekend:

-Pizzocchero d’Oro: 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 settembre;

-i funghi: 30 settembre – 1° ottobre, 7-8 ottobre, 14-15 ottobre;

-la cacciagione: 21-22, 28-29 ottobre, 4-5 novembre;

-i sapori autunnali: 11-12, 18-19, 25-26 novembre.

– Per ulteriori informazioni: Tel. +39 0342 782000

– Distanza Milano – Teglio: 2 ore e 34 minuti (153,7 km) passando per Strada Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga e Via Strada Statale 38 dello Stelvio