Primavera dei vini Rovescala 5 – 23 marzo 2017 Rovescala, degustazioni e piatti tipici del pavese

Per gli estimatori del nettare degli dei, dal 5 al 23 marzo 2017 si svolgerà in provincia di Pavia, a Rovescala, la Primavera dei vini.

Nelle cantine del paese si potranno degustare i vini prodotti dall’ultima vendemmia, ma non solo, perché negli stand gastronomici allestiti per l’occasione non mancheranno anche tanti, deliziosi piatti tipici, come la focaccia ‘chissoeula’.

In più, nel centro storico del delizioso borgo, anche tante bancarelle per gli hobbysti, dove cercare oggetti curiosi e per tutte le tasche, nonché scatenarsi tra musiche e balli.

Dal 05/03/2017 al 26/03/2017

Orario: dalle 10:30

Comune di Rovescala

Piazza Chiesa Rovescala (PV)