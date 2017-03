Prova aperta laboratorio teatrale integrato Milano 20 marzo 2017 via Zanoli, benvenuto a disabili, associazioni e abitanti del quartiere Info

La Piccola Accademia di Cascina Biblioteca presenta il Laboratorio di Teatro Integrato con Piccola Accademia.

Si tratta di una lezione aperta di presentazione, che si svolgerà lunedì 20 marzo 2017 presso la Sala Marelli di via Zanoli 15, a Milano, dalle 17,00 alle 18,00.

Il laboratorio di rivolge a persone con disabilità, associazione e abitanti del quartiere e sarà centrato sulla scoperta del sé e dell’altro, attraverso il gioco e le tecniche base del teatro.

Per info e adesioni:

– piccola.accademia@cascinabiliboteca.it

– Luca Rivabene, cell. 340-61.33.953

