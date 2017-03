Rogo della vecchia Sale Marasino 23 marzo 2017, bruciare la “vecchia” e tutte le paure

Il 23 marzo 2017 a Sale Marasino, in provincia di Brescia, il tradizionale rogo per “bruciare la vecchia”.

La manifestazione è attesissima e rientra nel folklore del posto; durante la giornata la festa sarà aperta a tutti, compreso grandi e piccini, che leggeranno il processo “alla vecchia”, mentre i curiosi potranno divertirsi a cercare gli oggetti più introvabili tra le bancarelle allestite nel centro storico cittadino.

In più, non mancheranno anche “beni di conforto” per godersi al meglio lo spettacolo, come l’immancabile vin brulè o, per i più morigerati, ottimo tè caldo, chiacchere e torte.

giovedì 23/03/2017

ore 20:30

Via Giuseppe Mazzini 75 Sale Marasino (BS)

Comune di Sale Marasino

Info: Tel. 030/9820921