Sagra delle Ciliegie 2 – 4 giugno 2017 Abbiategrasso, colori e sapori per tutti

Si svolgerà da venerdì 2 a domenica 4 giugno 2017, a partire dalle ore 10.00, la 25esima edizione della Sagra delle Ciliegie di Abbiategrasso (provincia di Milano).

L’evento avrà luogo all’interno del Parco Degli Alpini in via Porcellini e, il divertimento, sarà per tutti i gusti e per tutte le età.

Tanti, infatti, gli stand gastronomici, dove potersi deliziare con le squisite ciliegie, ma anche con tanti sfizi come gnocchi, salamelle e polenta taragna. In più il mercatino di oggettistica, giochi, musica e divertimento per tutti.

(foto: Mstroeck)

Sagra delle Ciliegie

2 – 4 giugno 2017

A partire dalle ore 10,00

Distanza da Milano: 41,8 km, percorribili in1 h 10 minuti passando per Strada Provinciale 114/SP114