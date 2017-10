Sagra d’autunno Pandino 15 – 16 ottobre 2017, programma

Una festa di due giorni per celebrare l’autunno nello splendido borgo di Pandino, piccolo comune del Cremasco, tra divertimento, attrazioni culturali e storiche, e deliziose bontà del territorio. La festa inizierà domenica 15 ottobre, alle 10.45, con tanto di corteo nel centro storico, con il Corpo Bandistico e le Majorettes di Pandino.

In più, per tutti e due i giorni, attorno allo splendido Castello di Pandino, presso l’arena interna, Sapori e Tradizioni, nonché diverse mostre ed esposizioni permanenti.

In via Umberto I, invece, tanto divertimento con giochi e arte in strada, nonché le golosità dello street food.

Il percorso prosegue in piazza Vittorio Emanuele III e via Castello, dove saranno presenti gli stand delle associazioni del territorio e una suggestiva esposizione di autoveicoli.

In via Circonvallazione (sterrato), protagonisti saranno invece la casa e il tempo libero, mentre il via Circonvallazione B e C non mancherà anche il mercato tradizionale.

Gran finale, il Luna Park, presso l’arena esterna del Castello, dal 13 al 22 ottobre.

(foto: Paperkat)

Comune di Pandino

– distanza da Milano: 38,2 chilometri, percorribili in auto in 53 minuti passando per Strada Provinciale ex Strada Statale 415 Paullese

Leggi anche:

Festa di Cologno 15 ottobre 2017, degustazioni di polenta e gare di torte

Fiera Nazionale del Tartufo bianco settembre – ottobre 2017 Borgofranco sul Po, bontà ed eventi