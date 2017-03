Sagra gnocchi “Gnòch In Còla” Parre 1 aprile 2017, orari e programma

In provincia di Bergamo una serata in nome di una delle specialità tradizionali del territorio, con tanto divertimento

Si svolgerà sabato 1 aprile 2017 la sagra degli gnocchi Gnòch In Còla a Parre, in provincia di Bergamo.

Si tratta della seconda edizione dell’evento, e avrà luogo presso l’oratorio del paese. Di seguito il programma:

sabato 1 aprile 2017

Oratorio di Parre (Bg)

– Sabato 1 aprile a Parre parte la Sagra degli Gnoch in Cola, che valorizza un’antica ricetta tipica delle nostre nonne, realizzata con prodotti poveri e semplici, ma che creano un mix gustoso.

– La sagra inizia alle 19.00 presso il Pala Don Bosco dell’Oratorio e sarà allietata dalla musica del gruppo folk Tri Brut e ü Bel Band, con le loro canzoni da osteria della tradizione lombarda.

Sabato 1 Aprile 2017 – dalle ore 18:00

c/o Oratorio

24020 PARRE (BG)

distanza da Milano: 82,5 chilometri, percorribili in 1’ora e 22 minuti passando per A4/E64

Tel. 331-7740890

info@prolocoparre.com

(foto: H. Alexander Talbot)