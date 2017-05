Sagra dei Mestieri e dei Sapori Ghedi (Brescia) 14 maggio 2017, tra specialità e divertimento

Domenica 14 maggio 2017 si svolgerà a Ghedi, in provincia di Brescia (100,8 chilometri, percorribili in 1 h 24 minuti passando per A35 la nuova edizione della Sagra dei mestieri e dei sapori

L’evento è alla sua Nona edizione, e si svolgerà dalle ore 09,30 alle 20.00 in Piazza Roma e vie limitrofe.

Oltre a tante specialità tutte italiane, saranno presenti anche bancarelle degli hobbisti, prodotti originali e introvabili, stand di associazioni, ma anche altro, come il museo itinerante della civiltà contadina e i laboratori artigianali.

Per scoprire al meglio Ghedi, sarà anche possibile visitare la mostra di Pittura presso l’Auditorium BCC Agro Bresciano, nonché far divertire i più piccini tra giostre e gonfiabili.

Sagra dei mestieri e dei sapori

– 14 maggio 2017

– Ghedi (BS)