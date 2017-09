Sagra nazionale gorgonzola 15-17 settembre 2017 Gorgonzola, programma completo

La Sagra Nazionale del Gorgonzola è una festa che dal 1998 è stata istituita nell’omonima città per celebrare il delicato e stuzzicante sapore del tradizionale formaggio lombardo non solo attraverso degustazioni e assaggi, ma anche tramite il complesso delle tradizioni del suo territorio.

Anche quest’anno si sta per ripetere la magia della città di Gorgonzola, che per l’intero weekend del 16- 17 settembre 2017, dalle 10,00 alle 23,00 torna ad essere la capitale dell’oro bianco-verde, l’inconfondibile formaggio con la muffa.

Per l’occasione, il centro storico si riempirà di banchi e banchetti dove bellissimi volontari vestiti di biancoverde serviranno delizie di ogni tipo, dove il protagonista è ovviamente lui: lo zola.

Le tappe imperdibili:

La prima tappa in questo percorso di scoperta deve essere l’InfoPoint della Pro Loco Gorgonzola, sul Ponte di Milano o in Piazza Cagnola, da dove parte il Gorgo-Percorso, per cominciare a gustare i primi assaggi di crostini e formaggi, passando dalla Polenteria (polente alla spina o cucinata nei grandi paioli di rame, condita al gorgonzola dolce), dalla Lasagneria (lasagne al gorgonzola e ai funghi trifolati)… lasciando uno spazio per il MEGA-RISOTTO 2016, quest’anno allo zola e composta di mirtilli.

Una breve pausa e subito arriva il momento del Gorgo-Spritz: un intero piatto degustazione alle specialità al Gorgonzola accompagnato da Aperol Spritz o Prosecco. Da qui si potrà passare dai ragazzi dello Young Street Food per un piatto di penne allo zola, senza dimenticare poi di proseguire per la Piazzetta del Gusto, dove so potranno gustare gli gnocchi al Gorgonzola, una vera e propria esplosione di sapore.

Durante tutto il weekend si terrà anche il mercato dei produttori/affinatori di formaggi erborinati e di prodotti enogastronomici a essi collegati, con un segreto: SOLO il GorgoPass ti permetterà infatti l’acquisto del Gorgonzola della Sagra a prezzo scontato.

La sagra per i bambini e le famiglie:

“Ho un bambino piccolo, quindi non posso venire alla Sagra”. E perché no? In realtà alla Sagra è attivo uno spazio Nursery presso il Municipio (Via Italia) e non mancano le iniziative per i più piccoli: dal laboratorio di cucina con decorazioni di cupcake, alla baby dance in Piazza della Repubblica.

L’inaugurazione venerdì 15 settembre:

La sagra apre con una serata ricca di iniziative, con l’inaugurazione alle 18.30 della mostra di pittura Chat presso Palazzo Pirola in Piazza della Repubblica.

E per cena?

Addirittura due opportunità, tra le quali difficile scegliere: in Piazza della Repubblica, affacciato sul Naviglio Martesana, uno sfiziosissimo street food; altrettanto gustosa e imperdibile è la cena “Ridi e mangia, che ti passa”, dove deliziare il palato con ricercate specialità al Gorgonzola, accompagnato dalla simpatia della mitica Iolanda di “Belli dentro” (per prenotare la tua cena scrivi a prolocogorgonzola@vodafone.it o chiama lo 0295301238 in orario pomeridiano).

Per finire, un fantastico show con l’ultimo Dominatore del Fuoco, uno dei pochi veri eletti di questa arte circense.

Come raggiungere la Sagra:

La Sagra è facilmente raggiungibile dal centro di Milano con la Linea verde MM2 della metropolitana (fermata Gorgonzola, direzione Gessate) o pedalando fuori dal traffico lungo il Naviglio Martesana (su quella che è stata classificata come la 3a più bella pista ciclabile d’Italia).

Dal 16/09/2017 al 17/09/2017

Orario: 10,00 – 23,00

Comune di Gorgonzola

Piazza Italia Gorgonzola (MI)

SCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO, con tutte le mostre, gli stand, i mercatini, i concerti e le iniziative per grandi e piccini