Sagra Del Pesce e Festival Delle Cozze Senago 29 giugno – 9 luglio 2017, orario e info

Si svolgerà da giovedì 29 giugno, a domenica 9 luglio, la Sagra del Pesce e Festival delle Cozze.

La manifestazione avrà luogo presso il centro sportivo di Senago (in provincia di Milano), in via G. Di Vittorio e, in caso di maltempo, sono disponibili posti al coperto.

Tutti i giorni, dal giovedì alla domenica, a partire dalle ore 19,00 sarà possibile sbizzarrirsi tra squisite specialità a base di pesce, in primis le cozze, da gustare con la classica impepata, o come “sfizio” gratinate.

In più linguine allo scoglio, pennette al salmone, fritti misto, grigliate, gamberoni alla griglia. trancio di spada e altro.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: cell. 392.7496820