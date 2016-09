Sagra polenta taragna Cassinetta di Lugagnano 24 – 25 settembre 2016, due giorni di bontà Info

Si svolgerà il 24 e 25 settembre 2016 la 21esima sagra della Polenta Taragna a Cassinetta di Lugagnano (35,8 km da Milano, pari a 50 minuti di auto passando per A4/E64).

In menu trionferà, naturalmente, la squisita polenta, compagna perfetta per esaltare al massimo

cervo stinco al forno, costine, e zola, ma non solo.

Golosoni e buongustai, infatti, potranno provare anche gli immancabili, succulenti pizzoccheri e, per finire, un assaggio di dolci del territorio con le migliori etichette saranno il più ineguagliabile degli arrivederci.

Sagra polenta taragna

24- 25/09/2016

Orario: 19:30

Comune di Cassinetta di Lugagnano

Via Trento 9 Cassinetta Di Lugagnano (MI)