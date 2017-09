Sagra polenta taragna Zogno 15 – 24 settembre 2017, bontà con cervo, cinghiale, zola e tanto altro

In più: stinco al forno, pizzoccheri, capriolo, spiedini, biscottini di prosto e tanto altro, per soddisfare buongustai e amanti della cucina regionale

Si svolgerà dal 15 al 24 settembre 2017 la sagra della polenta taragna a Zogno, in provincia di Bergamo.

Si tratta di una sagra che celebra uno dei piatti più amati dell’autunno, da gustare assieme a prelibatezze del territorio: cervo, stinco al forno, cinghiale, capriolo, costine e zola, solo per dirne qualcuna.

Naturalmente, infatti, non possono mancare anche i gustosissimi pizzoccheri, gli spiedini, ma anche la bresaola d’oca e i biscottini di prosto.

La festa, che si svolgerà presso il campo sportivo parrocchiale di Stabello, è ormai appuntamento tradizionale non solo per i residenti della Valle Brembana, ma anche per i tanti turisti alla ricerca di un’esperienza enogastronomica suggestiva, magari da abbinare a una passeggiata tra borghi e natura.

Dal 15/09/2017 al 24/09/2017

Comune di Zogno

Piazza Italia 8 Zogno (BG)

Distanza Milano – Zogno: 63,1 chilometri, percorribili in 1 h 12 minuti passando per A4/E64

