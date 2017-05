Sagra Pulentada 1 – 11 giugno 2017 Lavagna di Comazzo (Lodi), programma completo

È pronta a tornare la sagra “La Pulentada” a Lavagna di Comazzo, Lodi: si potranno gustare le specialità del territorio, nonché partecipare a tanti momenti di svago gratuiti. Il sabato e la domenica sarà possibile anche pranzare, dalle 12,30, preferibilmente su prenotazione.

Nel corso delle serate, dalle 21,00 si alterneranno diversi gruppi musicali. Si parte giovedì 1 giugno con il grande spettacolo musicale folcloristico comico dialettale milanese dei “Giuinott dè la Martesana”.

Venerdì 2 giugno con “l’Orchestra Di Maio” si dà il via alle danze con le serate di ballo liscio.

Sabato 3 giugno “Orchestra Gianni Cosmai”.

Domenica 4 giugno “PI.CA.BO”, nel corso della serata esibizione dei ballerini professionisti della scuola di ballo MR. ROBERT di Paullo.

Da venerdì 9 giugno, si riparte con tre serate novità per Lavagna. Venerdì abbiamo il piacere di ospitare la “Marco e Baby Romanet Band”, si prosegue sabato 10 giugno con “Gli Atmosfera”, e domenica 11 giugno con “Moreno e Jole”!

Il ristorante apre tutte le sere alle 19,30.. Ci siamo anche in caso di pioggia grazie all’ampia tensostruttura montata nel cortile del’oratorio.

La Pulentada offre a tutti l’occasione di trascorrere una giornata all’aria aperta con la scoperta della bella campagna circostante grazie alla vasta rete di piste ciclabili.

Sabato e domenica è possibile pranzare dalle 12,30, è gradita la prenotazione. Ma non solo, sabato e domenica dalle 15,00 alle 18,00 a qualche centinaio di metri dall’area della sagra, presso l’oratorio di S. Biagio in Rossate, è possibile assistere a visite guidate per conoscere la storia di questo nostro importante monumento bramantesco. Le visite guidate sono gratuite e in collaborazione con “L’Isola che c’è”.

Inoltre nella parrocchiale di Lavagna domenica 4 giugno alle 17,00 concerto d’organo, organista Guido Andreolli, musiche di Frescobaldi, Haendel, Cabanilles, Galuppi. Ingresso libero.

Da Giovedì 01 a Domenica 11 Giugno 2017 – dalle ore 19:30 alle ore 23:55

Oratorio Parrocchia – Piazza San Bassiano – Lavagna – Comazzo (LO)

Per informazioni e per prenotare chiamate il 348 2505202

Email lapulentada@outlook.it