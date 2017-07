Sagra di San Giovanni Trenno 16 – 26 luglio 2017, una festa lunga mille anni

Si svolgerà da domenica 16ma Mercoledì 26 luglio 2017 la 24° Edizione della Sagra Di San Giovanni, in piazza San Giovanni, 4 a Trenno (Milano).

A parlare della sagra è Don Matteo Dal Santo, che dice: “Tra amici chiamiamo questa edizione La Sagra del millennio. La nostra Parrocchia, infatti, è presente sul nostro territorio da mille anni.

Nel lontano 1017 una piccola chiesetta, tra i campi e poche case, con il suo fonte battesimale è diventata il luogo in cui le persone del circondario venivano per diventare cristiani.

Poi la storia è proseguita tra alti e bassi, come sempre, ma ha attraversato un intero millennio.

La vicenda intrigante di questi anni segna anche il programma della sagra con momenti di celebrazione e di memoria. Questa comunità è viva proprio perché ha mille anni. È ancora presente e vivace, è fatta di uomini e donne creative e fedeli”.

La sagra è un esempio visibile di questa vivacità, ma anche del desiderio d’incontrare gente, di creare comunità e fraternità.

“Vorremmo che chiunque arrivi alla nostra festa possa dire Mi sento a casa, siamo tra amici – prosegue Don Matteo. – Appunto, amici. E così, insieme con noi, chiameranno questa edizione La Sagra del millennio”.

Sagra Di San Giovanni

24° Edizione – Anno 2017

Dal: 16/07/2017 Al: 26/07/2017

Piazza San Giovanni, 4

Trenno (Milano)

Distanza da Milano: 25,5 km, percorribili in 32 minuti passando per A4/E64

Contatti: Tel.: 0248202218