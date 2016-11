Sagra Sant’Andrea Zelo Buon Persico (Lodi) 6 – 28 novembre 2016, info

Si svolgerà da domenica 6 a lunedì 28 novembre 2016, a Zelo Buon Persico (Lodi), la nuova edizione della Sagra di Sant’Andrea.

La sagra è innanzitutto la festa della famiglia parrocchiale e come nelle proprie case, in occasione di eventi particolari, si invitano parenti e amici per dare un maggior senso di festa, allo stesso modo la celebrazione del Patrono ci spinge ad invitarti ad essere presente, nei momenti che ritieni più opportuni.

Non solo invitiamo te, ma ti chiediamo di farti voce o con il ‘passaparola’ o con altre forme che la nuova tecnologia mette a disposizione, invitando a tua volta parenti, amici e conoscenti.

Ti invitiamo anche a dare un po’ del tuo tempo perché tutto si svolga in serenità, in quella disponibilità di servizio che si richiede a chiunque ci tenga che le cose vadano bene e consegnino alla memoria di chi partecipa il ricordo di un momento bello e sereno.

Purtroppo la parola ‘sagra’ é oggi inflazionata e usata impropriamente per tante circostanze ed eventi che sono totalmente estranei a quella sacralità che attinge il suo primo significato nella sfera delle realtà spirituali e religiose.

È vero, la sagra, oltre ad offrirti occasioni di divertimento, di gioco e altre curiosità, ti offre anche l’opportunità ti tener chiusa la tua cucina e consumare il pranzo insieme ad amici, a conoscenti e a chiunque capita nel tuo tavolo, con tutto il bendidio che signori e signore volenterose ogni anno preparano con cura e spirito di servizio; ma nulla di sacro ci sarebbe in tutto questo se, accanto a ciò che accontenta il corpo, non ci fosse anche quanto può offrire di utile o importante al proprio cuore!

– Da Domenica 06 a Lunedì 28 Novembre 2016 –

– Zelo Buon Persico (LO)

-distanza da Milano: 28,7 km percorribili in 46 minuti passando per SP14