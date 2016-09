Sagra dell’Uva San Colombano al Lambro 25 settembre 2016, degustazioni e fuochi d’artificio. Programma

Domenica 25 settembre 2016 si svolgerà la nuova edizione della sagra dell’Uva di San Colombano al Labro (58,1 chilometri di distanza da Milano, percorribili in auto in 58 minuti circa, passando per la A1).

Per l’occasione, le bancarelle animeranno le vie del paese e la corte del Castello, tra esposizioni varie e degustazione di prodotti tipici, sfilata di carri allegorici e addirittura uno spettacolo pirotecnico.

Il divertimento proposto è per tutti: famiglie, bambini, ragazzi e naturalmente appassionati di enologia.

Sagra dell’Uva San Colombano al Lambro

25/09/2016

Orario: 12:30

Comune di San Colombano al Lambro 20078

Via Giuseppe Monti 47 San Colombano Al Lambro (MI)