Sagra della Zucca Osmate 23 – 24 settembre 2017, benvenuto autunno!

Nel delizioso comune di Osmate, in provincia di Varese, torna nel weekend del 23 e del 24 settembre 2017 la Sagra della Zucca.

Durante la manifestazione non mancheranno momenti di intrattenimento, i mercatini degli hobbisti e, soprattutto, tanti stand gastronomici per gustare e degustare questo magnifico frutto dell’autunno.

In abbinamento, anche il vino del territorio e le specialità artigianali.

Dal 23/09/2017 al 24/09/2017

Comune di Osmate

Via Maggiore 1, Osmate (VA)

Distanza da Milano: 64,1 km, percorribili in auto in 1 h 10 min passando per A8

