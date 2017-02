Donare il sangue piazza Cadorna Milano Baobab San Raffaele 20 febbraio – 2 marzo 2017, orari e info

Per iniziare l’anno con un buon proposito il Baobab, centro trasfusionale mobile dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, tornerà in piazzale Cadorna dal 20 febbraio al 2 di marzo 2017, per accogliere tutti coloro che vorranno donare il sangue, compiendo un piccolo gesto di generosità.

Il sangue è un bene prezioso, non è riproducibile in laboratorio ed è indispensabile alla vita. Per questo, nonostante negli ultimi anni sia cresciuto il numero dei donatori, è fondamentale continuare a diffondere la cultura della donazione.

“Tra dicembre 2016 e gennaio 2017 abbiamo avuto un forte calo dei donatori – commenta il dottor Luca Santoleri, primario del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’IRCCS Ospedale San Raffale –, questo a causa dell’influenza che ha colpito fortemente tutti coloro che abitualmente ci vengo a trovare per donare sangue. Si è innescata così un’importante emergenza: gli ospedali hanno dovuto rimandare gli interventi di chirurgia elettiva per alcuni gruppi sanguigni, poiché le scorte di sangue sono servite per gestire eventuali situazioni di urgenza-emergenza”.

Gli ospedali hanno infatti sempre bisogno di sangue: ad esempio, l’Ospedale San Raffaele in un anno, utilizza in media più di 20.000 unità di sangue. Se si pensa che per un trapianto di midollo occorrono in media 15 unità di sangue e 20 unità di piastrine e che per un politrauma della strada possono essere trasfuse anche 50 unità, si intuisce facilmente il valore di questo semplice gesto. Si può iniziare a donare il sangue dal compimento dei 18 anni fino a 65 anni.

Nel 2016 il San Raffaele ha ricevuto 5500 donazioni di sangue intero, di cui più di 1743 solo grazie al Baobab; afferma il dottor Santoleri: “I risultati raggiunti con il Baobab sono stati possibili grazie anche alla preziosa collaborazione di alcune aziende che, sensibili ai temi della donazione di sangue e della salute dei propri dipendenti, hanno accolto il Baobab presso la propria sede per una o più giornate. Un grazie speciale va anche il Comune di Milano che supporta da sempre il nostro centro trasfusionale mobile, con la disponibilità di spazi pubblici in zone chiave della città come, Piazzale Cadorna”.

Baobab è un “reparto ospedaliero mobile” che, nel corso dell’anno, si sposta per raggiungere chi già da tempo dona il sangue e per sensibilizzare giovani e adulti ai valori della donazione e della solidarietà. È strutturato in 4 aree, suddivise in: accettazione, area visite mediche, area donazione, area ristoro. Il personale medico infermieristico presente è altamente specializzato.

Donare il sangue è anche un’occasione per controllare gratuitamente il proprio stato di salute

attraverso una visita medica e un’ampia serie di esami del sangue, il cui referto viene inviato

direttamente a casa.

È possibile donare il sangue sul Baobab:

– da lunedì 20 febbraio a giovedì 2 marzo 2017

– dalle 7.30 alle 12.00

– Piazzale Cadorna – Milano

– (sabato e domenica esclusi)

– Per conoscere le prossime tappe del Baobab visita il sito:

www.hsr.it/clinica/centro-donazioni-sangue-e-midollo/#baobab

Al San Raffaele è attiva ABiZero – Associazione donatori di Sangue dell’IRCCS Ospedale San

Raffaele, formata da gruppi di volontariato che si occupano delle attività di segreteria, della gestione delle liste di chiamata alle donazioni, della raccolta di fondi e della promozione di nuove iniziative.

L’Associazione è aperta a chiunque voglia dare il proprio contributo alla diffusione della cultura e della pratica della donazione di sangue a favore dell’Ospedale San Raffaele.

Per informazioni sulla donazione:

– Centro donazioni Sangue IRCCS Ospedale San Raffaele

– tel. 02/2643.2340

– email: csd@hsr.it