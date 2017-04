Superare un cuore spezzato, l’effetto placebo può davvero aiutare

L’effetto placebo può riparare anche un ‘cuore spezzato’, ed aiutare a superare il difficile momento della rottura con il partner. Essere convinti di fare qualcosa per aiutarsi a superare un abbandono, infatti, può influenzare le regioni del cervello associate con la regolazione delle emozioni, e alleviare così la percezione del dolore di essere stati lasciati. Lo rivela una ricerca dell’University of Colorado Boulder, pubblicata sul ‘Journal of Neuroscience’. I ricercatori lo hanno scoperto misurando l’impatto neurologico e comportamentale dell’effetto placebo su un gruppo di volontari che avevano subito da poco una rottura con il partner.

“Nel nostro studio – spiega Leonie Koban – abbiamo scoperto che un placebo può avere effetti abbastanza forti nel ridurre l’intensità del ‘dolore’ sociale”. I ricercatori hanno esaminato 40 persone che erano state lasciate nei sei mesi precedenti. Il team ha prima valutato il livello di dolore dei soggetti, con l’aiuto della risonanza magnetica.

Poi gli scienziati hanno dato ai volontari uno spray nasale, spiegando loro che si trattava di un potente analgesico efficace nel ridurre il dolore emozionale. In realtà era semplice soluzione salina, ma quando sono stati sottoposti di nuovo a test, i volontari hanno mostrato di rispondere allo spray, che ha attivato la risposta dell’area del cervello collegata con la modulazione delle emozioni.

Dopo il placebo, inoltre, i volontari riferivano di sentirsi meglio. Ebbene, per i ricercatori lo studio dimostra due cose: che il dolore di un ‘cuore spezzato’ è reale, e che può essere alleviato da un placebo. Fare qualcosa che siamo convinti ci farà stare meglio, concludono i ricercatori, in effetti può finire per essere davvero di aiuto.

