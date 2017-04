Open day Clinica Cimarosa Milano 20 aprile 2017, trattamenti estetici gratuiti per tutti. Info

È tempo di pensare all’estate, di dare una sferzata al nostro benessere, spogliandoci dei dolori e degli acciacchi, ricordo della stagione fredda. È anche il momento giusto per preparare la pelle “ai bagni di sole” per affrontare “belle e belli più di prima” la nuova stagione. Il 20 aprile, dalle 10,30 alle 18,30, Clinica Cimarosa ospiterà l’open day BBL, una giornata dedicata alla cura della persona con trattamenti gratuiti e la possibilità di usufruire di consulenze personalizzate, sia per problemi legati al dolore (sciatalgie, lombalgie, cervicale…), sia per problemi estetici (rughe, acne, cellulite, couperose, atonia, macchie solari). Un’occasione per regalarsi un momento “welfare” e scoprire i nuovi protocolli non solo estetici, ma anche fisioterapici. Il dolore è un problema che affligge tutti, soprattutto in una società che non ha tempo di fermarsi. BBL ha deciso di regalare una giornata a quanti vogliono concedersi un’occasione per star meglio, per sentirsi meglio.

Marco Campisi, professionista del benessere, ha ideato e brevettato ben due protocolli sanitari, uno estetico e l’altro fisioterapico.

– postural led: Stop al dolore! Riabilitazione cellulare con risultati dalla prima seduta, grazie anche ad una valutazione posturale computerizzata che aiuta ad individuare e trovare una soluzione ai dolori localizzati e diffusi che limitano pesantemente l’attività di chi ne soffre.

– beauty led: Stop alle rughe! Bella senza aghi. Metodologia a infrarossi studiata e certificata dall’ Università di Pisa che prevede l’utilizzo di due diverse frequenze capaci di dialogare con le cellule dell’organismo, ripristinandone l’attività ottimale. Collagene e fibroblasti si rigenerano in modo assolutamente naturale.

Giovedì 20 aprile 2017

ore 10.30 – 18.30

Clinica Cimarosa

via Cimarosa 12/4 – Milano