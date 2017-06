Panico esami maturità, consigli per il benessere

Mercoledì 21 giugno 2017 inizieranno in Italia gli esami di maturità e, crisi di ansia, palpitazioni, sudorazione nervosa e vampate di calore potrebbero farsi insistentemente sentire: ecco come fare, quindi, per evitare le cosiddette crisi di panico, e gestire serenamente gli esami.

Come riportato da studenti.it, i consigli sono tanti: il primo, qualora l’ansia fosse davvero troppa e ingestibile, è quella di rivolgersi ad uno specialista o al medico di famiglia che potrà prescrivere anche dei farmaci. Se invece quello che vi serve sono dei rimedi per allentare la tensione, sfruttare meglio il tempo che passate sui libri, rilassarvi e vivere con più serenità questo momento.

In primis, studiare in gruppo, condividere il sapere ma anche i momenti di ansia e fatica aiuta, ed è per quello che lo studio di gruppo in questi casi è molto consigliato. Nel confronto con altri maturandi capirai quanto sei preparato, se hai delle lacune gli altri potranno aiutarti e spiegarti le parti del programma che non ti sono chiare e ti renderai conto che i tuoi stati d’animo sono quelli di centinaia di migliaia di altri studenti.

Poi, semplifica la tua vita, elimina il superfluo, quello che in questa fase non ti serve. Si tratta di qualche settimana in cui dovrai concentrarti sullo studio e su quello che ti fa stare bene mentre dovrai tenere lontano tutto quello che è a sua volta causa di stress. Concentrati solo su di te, in questa fase è concesso! E quindi organizza la tua giornata stabilendo delle priorità: la salute in questo momento conta più di ogni cosa. Non ignorare i tuoi bisogni fisici e se sei stanco prenditi una pausa, fai un sonnellino. Anche se è tempo tolto allo studio, ne avrai un grande beneficio che ti farà tornare sui libri con maggior vigore e concentrazione.

E ancora per affrontare il panico da esame uno dei consigli è quello di dedicarvi alle tecniche di rilassamento, ovvero tecniche o semplici atteggiamenti che possono davvero trasformare la prospettiva sulle cose. Coltivare l’ottimismo, anziché ripeterti continuamente che non ce la farai, dì a te stesso esattamente il contrario! Fate meditazione o esercizi di training autogeno, facendo respirazioni profonde e immaginando di essere in un posto bello e rilassante. Imparate a respirare profondamente: è uno dei segreti per rilassarsi, inspira in 5 tempi ed espira in 8. Fate sport, l’ideale sarebbe praticare yoga ma, per scaricare la tensione, va bene anche una corsa intorno al palazzo.

(fonte: adnkronos.com)

