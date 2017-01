Visite gratuite per indigenti ambulatori via Pucci Milano, disponibili oltre 3mila esami

L’ambulatorio della Croce Rossa di Milano, in via Pucci, amplia il proprio impegno nella vita dei cittadini e, potenziato e ristrutturato da Phillips Italia, offrirà visite, oltre mille check up cardiologici gratuiti e oltre 3mila esami alle persone in difficoltà.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto ‘Care for community’, e consiste in un progetto di responsabilità sociale rivolto alle persone in stato di bisogno, a cui verrà offerta l’opportunità di effettuare gratuitamente esami come l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione arteriosa e della saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Verranno inoltre utilizzati i dispositivi donati da Philips, che poi rimarranno a disposizione della struttura insieme a 5 defibrillatori. La società ha anche provveduto alla ristrutturazione dell’ambulatorio.

