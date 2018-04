Hoverboard: sono sempre una moda

Gli hoverboard hanno conquistato giovani, giovanissimi e non solo alcuni anni fa. Ma il loro appeal non sembra diminuire con il tempo che passa. Pratici, economici ed ecologici, gli hoverboard sono un mezzo adatto agli spostamenti cittadini, ma anche per una “passeggiata fuori dal comune” immersi nella natura. Disponibili in vari modelli, forme e colori sono prodotti destinati a godere ancora di un grande successo. Scopriamo il perché.

Dallo skateboard agli hoverboard: il fascino della tecnologia

Come un tempo fu per lo skateboard, il potersi spostare in equilibrio su una tavola è il principio che sta alla base del funzionamento degli hoverboard. Tanti anni fa la tavola da skate conquistò il cuore dei giovani che lo utilizzarono in modi così fantasiosi da rendere il suo uso una vera e propria disciplina con tanto di evoluzioni, gare e premi.

Gli hoverboard aggiungono all’equilibrio e alla tavola il fascino della tecnologia. I dispositivi funzionano infatti con l’energia elettrica e consentono uno spostamento quanto mai rapido e comodo. È sufficiente infatti azionarlo e stare in equilibro, avendo cura di fare i piccoli movimenti per avanzare, svoltare e fermarsi.

Costi contenuti e rispetto dell’ambiente

Gli hoverboard hanno, in linea generale, costi contenuti. Il prezzo ovviamente sale in base ai modelli: funzionalità aggiuntive, come ad esempio l’illuminazione, fanno lievitare il costo.

I costi contenuti si estendono anche all’alimentazione. Si tratta infatti di dispositivi che funzionano ad energia elettrica, con una batteria comodamente ricaricabile.

La fonte energetica consente inoltre di rispettare l’ambiente e non immettere nell’aria sostanze eccessivamente dannose.

Hoverboard: un oggetto iconico

Vi ricordate Michael J Fox che utilizzava un hoverboard futurista nel film epico “Ritorno al futuro”? Quando parliamo di hoverboard, ci riferiamo quindi un oggetto diventato ormai iconico e simbolo di una generazione. I diversi modelli, dotati anche di illuminazione, lo rendono inoltre ideale per personalizzazioni in base ai diversi gusti. Sicuramente sono uno dei regali tech più apprezzati.

Sembra quindi che l’hoverboard non sia solamente una moda passeggera. Il suo utilizzo è destinato a durare ancora per molto tempo. E chissà che le nuove tecnologie non possano creare nuovi modelli di tavola sempre più avanzati.