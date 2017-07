Come scegliere il miglior notebook per le tue esigenze

Scegliere un nuovo notebook non è mai facile. La tecnologia si evolve alla velocità della luce e siamo costantemente bombardati da nuovi prodotti che vengono immessi sul mercato senza sosta. Avviene anche per i computer fissi e i notebook, che in gergo amiamo definire “portatili”. Da quando il primo “laptop” vide la luce, questo tipo di risorsa è stata letteralmente rivoluzionata, tanto che oggi è anche complicato definire con precisione questa categoria merceologica.

Di notebook ne esistono di diverse dimensioni, forme e caratteristiche. Senza considerare quei dispositivi “borderline”, che si piazzano a cavallo tra computer portatili e tablet. Insomma, non c’è che l’imbarazzo della scelta, che spesso, purtroppo, si trasforma in disorientamento per una parte dei potenziali acquirenti. Avere troppe soluzioni, infatti, può portare alla scelta del notebook sbagliato, ed è per questo che bisogna ponderare bene prima di passare all’acquisto.

Un metodo efficace è quello di servirsi dei comparatori di prezzi e dei feedback degli utenti. Quale migliore valutazione di una persona che ha già acquistato un prodotto che ci interessa? Spesso, infatti, schede tecniche e presentazione dei laptop non trovano corrispondente nell’utilizzo effettivo del computer portatile. La prova su strada è quella che conta e se molti utenti hanno dato un voto molto positivo ad un dispositivo, è già un buon viatico per il nostro acquisto.

Al contrario, se in tanti lamentano problemi, limiti o malfunzionamenti, è bene orientarvi verso altri tipi di prodotti. Per chi, dunque, non si vuole limitare a comunicati stampa e recensioni, deve obbligatoriamente approfondire la conoscenza dei notebook prima di acquistare. Il primo caposaldo deve essere il budget: in base alla spesa sostenibile, ci si può orientare meglio sulla fascia di prezzo e sulle caratteristiche. In questo senso, ci viene incontro Migliornotebook, una guida pratica 2.0 che accompagna passo passo vero l’acquisto di un nuovo computer portatile.

La guida si articola in quattro macrosezioni: Migliori notebook prende in considerazione i migliori prodotti della categoria in linea generale. Migliori notebook gaming, invece, aiuta a scegliere quegli utenti che sono alla ricerca di un computer prevalentemente per giocare i nuovi titoli in commercio ed evitare di non avere i requisiti minimi in troppo poco tempo. Miglior ultrabook è la sezione nella quale si possono trovare tutti i consigli relativi a quei portatili sempre più sottili e utilizzabili in ogni arco della giornata. Migliori convertibili, infine, si concentra invece su quei prodotti a cavallo tra la categoria dei notebook e dei tablet, con le migliori offerte reperibili su Internet.