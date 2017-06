Fai crescere la tua pagina Facebook con Like italiani

Rendere virali le proprie comunicazioni, personali o aziendali, è possibile; di seguito i consigli, per tutte le esigenze e per tutte le tasche

Le pagine fa di Facebook rappresentano uno dei mezzi più utilizzati per la promozione personale e aziendale. Siti web, società e professionisti di vari settori, scelgono il social network di Mark Zuckerberg per far conoscere le proprie attività e i propri prodotti. Chi parte da zero, però sa che non sia affatto facile arrivare al più ampio target possibile. Per far diventare virali le proprie pubblicazioni social, infatti, occorre avere quanti più fan possibili, che si ottengono tramite i Like alla pagina. Con i recenti “tagli” da parte di Facebook, ottenerli in maniera naturale è sempre più difficile.

Affinché il numero dei Like alla pagina aumenti rapidamente, bisogna riuscire ad essere più coinvolgenti possibili. La popolarità di una pagina, infatti, sale con i Mi Piace, i commenti e le condivisioni dei post. Se però si hanno pochissimi Like è come scalare una montagna. Ecco perché è necessario, in questi casi, comprare Like Facebook tramite servizi professionali, purché gli stessi garantiscano efficacia e qualità dei Like. Acquistare migliaia e migliaia di fan stranieri, che non comprendono la nostra lingua e che di conseguenza non interagiranno con la pagina, servirà praticamente a nulla. Anzi, può essere addirittura deleterio perché Facebook potrebbe penalizzare una pagina con tanti fan non attivi.

Il servizio proposto da Marketing Seo, uno dei più apprezzati secondo i feedback degli utenti, propone diversi pacchetti di Like italiani garantiti. Il servizio consente di raggiungere il più ampio target possibile, ovviamente in base all’investimento che si vuole effettuare. Il consiglio, è quello di partire con una campagna iniziale da 3.000/4.000 fan e di scegliere in seguito incrementi superiori. Con le campagne acquistabili da questo sito, si possono aumentare i Like della propria pagina Facebook fino a 100.000 unità, con campagne attive nel giro di 3-4 giorni al massimo.

Tra i pacchetti disponibili ci sono anche delle proposte minime, che consentono di aumentare la propria fan base di 1.000 unità con 50 euro. Ovviamente, ciascuno potrà scegliere il pacchetto che più si adatta alle proprie esigenze, leggendo i dettagli del prodotto. E non finisce qui, perché il servizio si rivolge anche alle Web Agency che vogliono fare da intermediari: con una semplice iscrizione è possibile accedere a ben 50 servizi marketing per le agenzie e i loro clienti, con pacchetti scontati e assistenza personalizzata. Un modo per ampliare il proprio portfolio di servizi e aumentare le entrate offrendo un servizio aggiuntivo, oltre a quelli già proposti.