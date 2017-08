Focal Utopia by Tournaire, le Cuffie più costose al Mondo

Dettagli in oro e ben 6,5 carati di diamanti, il tutto per gioielli realizzati a mano che uniscono tecnologia, design e arte: ecco quanto costano

Le Focal Utopia sono sicuramente le cuffie più costose al mondo. Il loro prezzo si aggira intorno ai 120mila $ e sono state lanciate sul mercato mondiale dalla Focal nel 2016. Queste cuffie ad alta fedeltà sono il risultato di 35 anni di ricerca, innovazione, sviluppo e produzione di un’azienda leader nel settore degli altoparlanti e diffusori di fascia alta.

Sono state progettate e realizzate in Francia, dagli ingegneri di acustica della Focal, e sono cuffie lussuose con un design elegante, con materiali di altissima qualità e con tecnologie esclusive appartenenti all’azienda madre e soddisfano tutti i requisiti previsti per le cuffie di fascia molto alta.

Storia e Materiali

Le Focal Utopia by Tournaire nascono dall’unione della Focal con i famosi gioiellieri, padre e figlio, Philippe e Mathieu Tournaire, veri e propri maestri dell’arte orafa. Sulle cuffie vi è impresso il loro simbolo, ossia il marchio della Trilogy, rappresentato da un quadrato grezzo, un triangolo e dal cerchio dell’abbondanza. Simbolicamente, questi rappresentano l’evoluzione della vita e collegano il presente con il passato e il futuro. Il simbolo Tournaire su queste cuffie è realizzato in oro 18 carati e nei simboli sono montati 6,5 carati di diamanti.

Anche i pezzi sull’orecchio e all’inizio di ogni lato della fascia sono realizzati in oro giallo. Molto belli ed eleganti anche i decori sui padiglioni che personalizzano in modo unico questa cuffia dal design eccezionale e la rendono un vero e proprio gioiello unico ed esclusivo.

Queste Focal Utopia sono state realizzate interamente a mano nei laboratori Tournaire a Parigi e per completare questo vero e proprio gioiello della tecnologia ed arte orafa è stato necessario un anno di lavoro. Il design sofisticato e molto raffinato di queste cuffie è ben visibile anche dalla sua perfetta ergonomicità, che permette di tenere le cuffie in testa per molto tempo senza alcun fastidio.

I cuscinetti sono morbidissimi perché rivestiti in vera pelle di agnello, mentre i gioghi sopra ciascuna cuffia sono in fibra di carbonio per una maggiore leggerezza. Anche se il design è il punto chiave dell’esclusività di questa cuffia, si può affermare con certezza che anche l’audio non abbia paragoni.

Comparto Audio

Analizziamo con il portale Cuffie.pro l’esperienza di ascolto e la qualità audio. In termini di realismo, di chiarezza e di riproduzione del suono stiamo parlando di un top di gamma incomparabile. Il segnale audio si rivela in un modo così nitido e preciso che non è mai stato raggiunto da nessun auricolare. Le Focal Utopia offrono l’unico altoparlante completamente posteriore in puro berillio formato nella nuovissima cupola “M”.

Queste cuffie circumaurali hanno una sensibilità di 104dB SPL/1mW, un’impedenza di 80 Ohm e posseggono inoltre un’eccezionale risposta in frequenza che va dai 5 Hz-50 kHz, mentre la lunghezza del cavo è di 4 metri. Le Focal Utopia offrono una qualità d’ascolto eccezionale con alti cristallini e perfetti e bassi profondi, inoltre possiedono una chiarezza eccellente in tutti i volumi. Considerando i materiali e la quantità di pietre e metalli preziosi, queste cuffie portatili sono abbastanza leggere, infatti pesano solo 490 grammi e sono perfette anche per chi viaggia in aereo e ha bisogno di ascoltare la musica per molto tempo perché hanno un ottimo isolamento acustico. Questo è garantito dai grandi cuscinetti che conservano le qualità acustiche delle cuffie anche in ambienti rumorosi.

Inutile dire che queste cuffie non riscaldano le orecchie in alcun modo grazie alla gomma piuma ad alta densità.

Le Focal Utopia sono le cuffie più costose al mondo ma si collocano anche tra i modelli più prestigiosi poiché sono un gioiello della tecnologia innovativa e di artigianato.

Un’ultima curiosità: al secondo posto tra le cuffie più costose al mondo ci sono le Sennheiser Orpheus con amplificatore e valvole e dal prezzo di € 50,000 (approfondimento quì).