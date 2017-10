Grande evento a Milano: incontro pubblico con Maurizio Cheli, astronauta dello Space Shuttle Columbia

La manifestazione consentirà si conoscere in prima persona l’astronauta dello Space Shuttle Columbia, autore del libro “Tutto in un istante”

Il 30 novembre prossimo si terrà nel capoluogo meneghino un incontro pubblico che avrà come protagonista Maurizio Cheli dello Space Shuttle Columbia. L’appuntamento è presso l’Auditorium di Milano della fondazione Cariplo, in Via Malher: l’astronauta italiano è stato invitato a presenziare all’interno di un evento organizzato da Eclipse Events Srls, agenzia che si occupa dell’organizzazione di manifestazioni, seminari e mostre a tema scientifico culturale su tutto il territorio nazionale.

L’evento dell’Auditorium di Milano è stato organizzato in collaborazione con il Centro Asteria di Milano, con il supporto di ADAA, l’Associazione per la Divulgazione Astronomica e Astronautica. Di fianco all’astronauta Cheli, ci sarà in qualità di moderatore il presidente ADAA e Storico dello Spazio, Luigi Pizzimenti.

Nel corso dell’evento, sarà esposta anche la Tuta APOLLO, una replica realizzata da RYAN NAGATA e simile a quelle utilizzate in alcuni set cinematografici hollywoodiani.

Maurizio Cheli, modenese classe 1959, entra nell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli a 19 anni, e qui conseguirà la Laurea in Scienze Aeronautiche. A soli 24 anni, riuscirà ad ottenere l’incarico di pilota operativo da ricognizione sull’F-104G, mentre nel 1988 conseguirà il primo posto nel corso di pilota collaudatore e sperimentatore di velivoli ad alte prestazioni all’Empire Test Pilot’s School di Boscombe Down in Gran Bretagna. Nel 1994 si laurea in Ingegneria Aerospaziale all’Università di Houston.

Nel 1996, Maurizio Cheli partecipa alla missione Tethered Satellite a bordo dello Space Shuttle Columbia, diventando il primo italiano a ricoprire il ruolo di Mission Specialist. Nello stesso anno, inoltre, viene assunto da Alenia, la società italiana operante nel settore aeronautico e nata dalla fusione di Aeritalia con Selenia. In questa società, Cheli ricoprirà il ruolo di Capo Pilota Collaudatore per velivoli da difesa e poi anche quello di responsabile dello sviluppo operativo del caccia europeo Eurofighter Typhoon.

Nel 2005, l’astronauta diventa imprenditore fondando CFM Air, una start up attiva nel settore della progettazione di velivoli leggeri avanzati. L’anno dopo, Cheli fonda DigiSky, altra start up ma stavolta operante nel settore dello sviluppo di sistemi di elettronica di bordo per velivoli sportivi. L’anno prima, intanto, aveva ottenuto a Torino la Laurea in Scienze Politiche, mentre nel 2007 otterrà anche un Master in Business Administration (MBA) all’ESCP Europe di Parigi.

Con il libro “Tutto in un istante”, Cheli ripercorre le tappe fondamentali della sua vita. Ovviamente, lo spazio occupa un ruolo importante, ma il suo obiettivo non vuole essere quello di convincere ad intraprendere la carriera di astronauti, bensì di seguire solamente le proprie passioni.

“Una cosa che mi ha sempre affascinato – racconta l’autore – è che nella nostra vita abbiamo passioni e obiettivi a breve, medio e lungo termine. Per raggiungerli ogni giorno facciamo delle scelte ma poi arriva immancabilmente un nanosecondo in cui l’assetto della nostra vita cambia […] Quando l’occasione capita, dobbiamo essere pronti”.

