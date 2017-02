Incontro diabete tipo 1 sabato 11 febbraio 2017 San Raffaele Milano, info, orari, ingresso libero

Medici a disposizione del pubblico per parlare di come rallentare l’insorgenza, gestire la glicemia e prevenire le complicanze; passatempi e giochi per i bambini

Sabato 11 febbraio alle ore 15.00 si terrà presso l’ospedale San Raffaele di Milano la seconda edizione di DRItti a Voi, l’incontro organizzato da medici e ricercatori del San Raffaele Diabetes Research Institute (DRI) dedicato al diabete di tipo 1.

Come lo scorso anno, gli specialisti del San Raffaele aggiorneranno il pubblico sulle novità, dalle nuove tecnologie per la gestione della malattia alla ricerca scientifica, e discuteranno con il pubblico sui temi di maggiore interesse relativi al diabete di tipo 1: come rallentare l’insorgenza, come gestire la glicemia, come prevenire le complicanze, la ricerca del DRI.

Anche i bambini saranno coinvolti in un simpatico pomeriggio di gioco e merenda, con i volontari dell’associazione SOStegno70 onlus.

La partecipazione è gratuita ed è richiesta l’iscrizione online su: http://dri.hsr.it/.

PROGRAMMA – Per scaricare il programma della giornata clicca qui



DRItti a voi

– per parlare di diabete di tipo 1

– 11 febbraio 2017 – ore 15.00

– ospedale San Raffaele (dibit 1, aula caravella, via olgettina 58 )