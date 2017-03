L’internet streaming: la più efficace risorsa per ampliare la propria cultura cinematografica

Come facevamo prima dello streaming? Ammettiamolo: questa tecnologia di condivisione dati ha operato una vera e propria rivoluzione nel nostro approccio con il mondo del cinema. Se prima dovevamo pianificare in anticipo una serata cinema casalinga , decidendo il film da noleggiare o accontentandoci della lista di titoli disponibili in pay per view, ora possiamo tranquillamente scegliere cosa vedere anche all’ultimo momento e soprattutto vederlo esattamente quando lo vogliamo.

Sono tantissimi infatti i siti dedicati alla visione di film streaming online mediante i quali, nel giro di pochi click, possiamo accedere ad elevatissimo numero di pellicole di ogni genere , sia recenti che più datate. L’unico inconveniente in cui possiamo incorrere è proprio l’imbarazzo della scelta. È capitato a tutti infatti di passare buona parte della nostra serata tv-divano-e popcorn a decidere quale film vedere , soprattutto se a decidere non si è da soli.

Al di là dei gusti personali però, ci sono dei film che ognuno di noi dovrebbe vedere almeno una volta nella vita, perché magari sono diventati dei cult e ignorarli ci potrebbe far sentire fuori dal mondo. Eccovi allora una lista sommaria dei titoli che non devono assolutamente mancare nella vostra cultura cinematografica . Dateci un’occhiata e se doveste accorgervi di non averne ancora visto qualcuno, correte subito ai ripari!

I cult Italiani

Partiamo dalla cinematografia nostrana. Se siete dei veri appassionati di cinema non potete ignorare la grande stagione del Neorealismo Italiano e i grandi capolavori di Vittorio De Sica : Ladri di biciclette e La ciociara sono fra tutti i must see movies del grande regista partenopeo. Un altro Maestro del cinema Italiano d’autore è il compianto Mario Monicelli ; dei suoi tanti pregevoli lavori segnaliamo Guardie e ladri, I soliti ignoti, La grande guerra, L’armata Brancaleone, Amici miei, Il marchese del Grillo e, non ultimo, La ragazza con la pistola.Un’altra filmografia davvero interessante è quella di Lina Wertmüller: Mimì metallurgico ferito nell’onore, Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto e il più recente Io speriamo che me la cavo sono dei gustosissimi baluardi della commedia all’Italiana, prima della sua deriva trash dei cinepanettoni. Arrivando ai giorni nostri, dobbiamo fare necessariamente i conti con gli Oscar: da Italiani non possiamo ignorare titoli come La vita è bella di Roberto Benigni o La grande bellezza di Paolo Sorrentino, sebbene ci siano titoli altrettanto degni di visione nelle filmografie di entrambi.

Tarantino e l’avvento del cinema pulp

Tra tutti i registi contemporanei di successo Quentin Tarantino è senz’ombra di dubbio quello che è riuscito a tradurre il proprio stile in un nuovo genere cinematografico: il cinema pulp. Tutte le sue opere si distinguono infatti per i contenuti forti e per la loro carica splatter ; tra gli imperdibili del cinema Tarantiniano ricordiamo Pulp Fiction, Le Iene, Kill Bill (volume 1 e 2), Bastardi senza gloria,Django Unchained e The Hateful Eight.

I film romantici più belli di sempre

Terminiamo con una piccola rassegna dei film romantici intramontabili, che possono far da cornice ad una bella serata cuore a cuore con il/ la propria partner. Per gli amanti del genere commedia sentimentale non possiamo fare a meno di menzionare Harry ti presento Sally, Il diario di Bridget Jones , Notthing Hill e Love Actually. Per chi invece desideri sciogliersi in lacrime tra le braccia del proprio lui consigliamo Le pagine della nostra vita,Ti presento Joe Black, Colpa delle stelle e Io prima di te.