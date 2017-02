Shopping online: semplici trucchi per risparmiare grazie al web

In tempi di crisi, ogni occasione è utile per risparmiare. Soprattutto quando ciò accade attraverso il web, considerando i numerosi vantaggi che Internet presenta ai consumatori. Da questo punto di vista, non è un caso che il trend dello shopping online abbia registrato (e stia registrando) un vero e proprio boom dettato da una scelta di prodotti molto più vasta, da una disponibilità sconfinata, dalla possibilità di risparmiare sui prezzi d’acquisto e – ovviamente – dal fattore comodità: essenziale per chi non ha il tempo di girare per negozi, e si trova di fronte l’opportunità di acquistare tutto da casa. Certo, anche sul web esistono degli accorgimenti da seguire, per poter sfruttare tali occasioni di risparmio: vediamo dunque alcuni consigli utili.

Controllare i volantini online

Il web è ricco di offerte promozionali su tipologie di prodotti molto vaste, ma non sempre è facile riuscire ad individuarle per tempo. Ed è proprio per questo che risultano utilissimi i siti web che raccolgono tutti i volantini dei diversi negozi, e che consentono a chi fa shopping online di informarsi su tutte le offerte in corso, e in quali negozi è possibile approfittare di queste occasioni. Ad esempio, si può comodamente consultare il volantino di Mediaworld online, per scoprire tutti gli sconti e le promozioni su prodotti come i dispositivi elettronici e tecnologici maggiormente in voga in questo periodo, aggiornati ogni mese.

Prenotazioni turistiche online: quando farle?

Quando si parla di Internet e di acquisti, non si può non citare la possibilità di organizzare la propria vacanza online, prenotando via web il biglietto aereo, il soggiorno in hotel e qualsiasi altra componente del vostro viaggio. In questo senso, però, è sempre il caso che prestiate attenzione non tanto al come, quanto piuttosto al quando: ci sono infatti dei giorni in cui conviene di più acquistare online rispetto ad altri, ed i cambiamenti dei prezzi sono decisi dagli algoritmi dei siti web. Ad esempio, giorni come il sabato e la domenica sono spesso forieri di prezzi molto più alti, mentre periodi quali la bella stagione presentano una notevole impennata dei prezzi, soprattutto per voli e strutture ricettive. Il consiglio è sempre quello di prenotare diverse settimane prima: addirittura 16, per strappare il prezzo migliore.

Risparmiare sullo shopping online: ecco altri consigli

Uno dei consigli più importanti per chi fa shopping online è non fermarsi al primo e-commerce trovato in rete: spesso, approfondendo la ricerca è possibile trovare negozi elettronici altrettanto affidabili, ma con prezzi più concorrenziali e offerte migliori. Inoltre, potrebbe esservi davvero utile l’iscrizione ai servizi che scandagliano il web alla ricerca di offerte, e che ve li comunicano via e-mail. Infine, un altro sistema davvero efficace per risparmiare sul web è la ricerca e l’utilizzo dei coupon e dei codici promo, che spesso garantiscono sconti molto convenienti su diverse tipologie di prodotti.