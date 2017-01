Truffe online, elenco trappole più diffuse

Le truffe online sono tantissime: dai prestiti a basso tasso d’interesse, fino alle offerte di prova gratuita, la creatività di malintenzionati e criminali informatici è pressoché infinita, e ha come unico obiettivo sempre e solo un’unica cosa. Truffare. La conseguenza è che un italiano su due (46%) ha un rapporto controverso con il computer e teme di essere sorpreso da bufale con virus (65%) o dialer auto-istallanti (38%). Tra le insidie più temute c’è il phishing (68%), che può portare al furto di informazioni personali come dati bancari e password.

L’INDAGINE – È quanto emerge da un’indagine ‘Found!’ condotta su circa 2.500 italiani tra uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni, realizzata con metodologia WOA (Web Opinion Analysis) attraverso un monitoraggio sui principali social network, blog, forum e community per scoprire qual è il rapporto dei connazionali con la rete.

– Interessante anche ciò che emerge rispetto alle cosiddette “bufale del web”, vale a dire le offerte diventate addirittura quotidiane su fantomatici premi e super offerte. In questo senso, il 42% dichiara di ricevere quotidianamente e-mail sospette nella propria casella di posta, che rimandano a siti poco affidabili. Il 38% ammette di riceverle ogni settimana, mentre solo l’8% afferma di ricevere mensilmente poche mail sospette (2/3). Le fasce orarie nelle quali gli hacker cercano di colpire l’utente sono varie: per il 62% degli italiani arrivano indifferentemente sia al mattino che al pomeriggio, per il 18% la mattina, 12% il pomeriggio e 8% la notte.

LE BUFALE PIÙ FREQUENTI – Vincite di premi sensazionali (45%) che vengono segnalati da e-mail o sms, falsa beneficenza (36%) e offerte di prova gratuita (31%) mediante pubblicità poco affidabili.

ETÀ PIÙ COLPITE DALLA TRUFFE ONLINE – Al primo posto si posiziona la fascia 18-23 anni (21%): essere nativo digitale, infatti, non vuol dire diminuire i rischi. Anzi, la continua esposizione al mondo digitale aumenta la possibilità di inganni. Al secondo posto si posiziona la fascia d’età tra i 24 e i 27 anni (18%) seguiti dalla fascia 28-32 anni (15%).

TRUFFE PRINCIPALI – Di seguito un elenco delle principali truffe che colpiscono gli italiani:

1) Vincita di premi sensazionali via mail (45%).

2) Falsa beneficenza (36%).

3) Offerte di prova gratuita mediante pubblicità (31%).

4) Offerte di lavoro tramite annunci inventati (27%).

5) Furto di identità, password e dati personali online (23%).

6) Shopping online tramite siti poco conosciuti (18%).

7) Prestiti a basso tasso d’interesse offerti da siti poco credibili (12%).

8) Intermediazioni immobiliari di annunci fasulli (9%).

(Fonte: adnkronos.com)

