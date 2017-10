Rom semaforo via Melchiorre Gioia Milano, continuate a mandarci le vostre foto e segnalazioni

Di seguito la segnalazione inviata alla nostra Redazione (redazione@cronacamilano.it) da una cittadina importunata al semaforo in via Melchiorre Gioia angolo via Lunigiana: “Tre donne rom, molto aggressive, presidiano il semaforo, molestando gli automobilisti”.

OGGI, IN VIA MELCHIORRE GIOIA – “Buongiorno, oggi sono passata per via Melchiorre Gioia, imbattendomi mio malgrado nelle tre donne rom che vedere nella fotografia che ho scattato – scrive la cittadina.

“UNA PREPOTENZA INCREDIBILE” – “Con una prepotenza incredibile – aggiunge – mi hanno tentato di lavarmi il vetro della macchina, anche se mi sono opposta in tutti i modi.

– “Per fortuna poi è scattato il verde, perché non sapevo più come fare – spiega ancora la lettrice.

Alla fine ho deciso di rifare il giro (nonostante la paura), per fare una fotografia e segnalare l’accaduto: non è giusto non potersi sicure neanche nella propria auto.

“ASSESSORI, FATE UN GIRO IN ZONA” – A questo proposito – conclude la lettrice –, invito i nostri cari assessori a fare un giro nella zona, ovviamente senza scorta: venite a vedere quanto è sicura e vivibile Milano!”

CONTINUATE A SCRIVERCI – Invitiamo tutti i lettori a continuare a inviarci foto, video e segnalazioni: daremo voce a tutti i cittadini

Leggi anche:

Rom semaforo via Buozzi Milano: “Sta diventando un incubo”

Foto degrado e rom semaforo viale Toscana Milano, “Vedere per credere”

Rom Zona 2 Milano, problemi da via Melchiorre Gioia, fino al cimitero di Greco

Rom viale Forlanini Milano, continuate a mandarci foto e segnalazioni sui problemi del vostro quartiere

Accampamento rom abusivi via Tremelloni e Anassagora Milano, segnalazioni dei residenti e foto

Accampamento rom abusivi Milano Parco Sud, foto e appelli ignorati dei residenti

Foto rom abusivi Parco Concilio Milano zona Quarto Oggiaro: “Nemmeno la linea bus 57 ci fa più capolinea, per paura!”

Abusivi della sosta parcheggio Romolo Milano: “Perché non mandare i giusti controlli?”