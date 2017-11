Nomadi zona 4 Milano, proteste residenti delle vie Medici del Vascello, Pestagalli e Cascina da Merezzate

Di seguito la segnalazione inviata alla nostra Redazione (redazione@cronacamilano.it) sulla situazione di degrado e mancanza di sicurezza riscontrata nella Zona 4 a Milano; la segnalazione, e la foto, sono state inviate da Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e capogruppo di FDI AN in Regione Lombardia:

LA ZONA 4 DI MILANO – “Quello che succede da tempo immemore tra via Medici del Vascello, Via Pestagalli e via Cascina da Merezzate – spiega De Corato –, ossia nella zona 4 di Milano, ha dell’incredibile. I residenti lamentano la continua presenza di carovane di nomadi, che stendono panni per le strade e lasciano immondizia altrove.

SE ALLONTANATI, TORNANO SUBITO DOPO – “I nomadi sono tornati l’altro ieri, venerdì (venerdì 3 novembre 2017, nda). – aggiunge l’ex vicesindaco di Milano –. Ogni volta che qualcuno cerca di allontanare queste carovane, nel breve volgere di qualche giorno, o di qualche ora, queste tornano nello stesso identico posto, contando anche sul fatto che sabato e la domenica sono maggiormente impuniti.

NESSUNA CONTRAVVENZIONE ELEVATA – “La vergogna più grande, sostengono i residenti – prosegue De Corato –, è che nonostante le innumerevoli segnalazioni nessuno interviene e fa controlli su queste persone, e soprattutto non vengono elevate contravvenzioni e sequestri dei mezzi come la legge prevede da decenni.

IL DASPO URBANO – “Esiste una norma in vigore a Milano sin dal 1986 – aggiunge –, che impedisce la presenza di simili carovane. Senza dimenticare il recente decreto Minniti del febbraio scorso, che ha istituito i cosiddetti Daspo Urbani: all’assessore Rozza, sceriffo a giorni alterni, consiglieremmo di recarsi nella vicina città di Legnano, dove il neo eletto sindaco di centrodestra e Lega, Gianbattista Fratus, ha impiegato il Daspo Urbano già diverse volte in pochi mesi.

UN “CONSIGLIO” – “Siccome Legnano è molto vicina a Milano, raggiungibile anche in autostrada – conclude Riccardo De Corato –, suggeriremmo alla Rozza di farsi un giro. Forse vedrebbe dal vivo come vengono utilizzati gli strumenti consentiti dalla legge per porre un argine al degrado e alla illegalità”.

