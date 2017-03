Accampamento rom abusivi via Tremelloni e Anassagora Milano, segnalazioni dei residenti e foto

Di seguito la segnalazione inviata alla nostra Redazione (redazione@cronacamilano.it) circa una trentina di rom con una decina di camper e auto che si è accampata a Milano presso l’area dietro il deposito Atm tra via Tremelloni e Via Anassagora, al confine tra i quartieri Precotto e Adriano.

LE SEGNALAZIONI DEI RESIDENTI – “Ho ricevuto già decine di segnalazioni da parte di tante famiglie del quartiere che vanno a far giocare i propri bambini a una decina di metri di distanza, nei giardinetti limitrofi – ha detto Silvia Sardone, consigliere comunale di Forza Italia.

DEGRADO – “E’ una situazione surreale – prosegue Sardone –, un degrado incredibile a pochi metri dai giochi dei bambini e dalle abitazioni. Sono state già numerose le chiamate alla polizia locale e alle forze dell’ordine.

– “I residenti segnalano già il solito degrado legato a queste carovane – aggiunge –, con i panni stesi, i barbecue, i bimbi che giocano tra i rifiuti e la sporcizia dell’area.

“CHIEDO L’INTERVENTO DEL COMUNE” – “Chiedo un intervento urgente del Comune e dei vigili – dichiara ancora Silvia Sardone – per allontanare queste persone che da stamattina hanno occupato l’area.

– “I residenti del quartiere si aspettano un pronto intervento – conclude il consigliere comunale di FI –, non si rimandino gli interventi a causa del buonismo imperante in questa amministrazione, dove ci sono degli abusi è necessario ripristinare immediatamente la legalità a salvaguardia della sicurezza dei cittadini e del decoro dei quartieri”.

CONTINUATE A SCRIVERCI – Invitiamo tutti i lettori a continuare a scriverci a redazione@cronacamilano.it. Raccontateci tutte le problematiche del vostro quartiere, inviandoci foto, video e segnalazioni. Daremo voce a cittadini, comitati e residenti.

1 di 5