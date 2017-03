Allerta truffe tecnici gas quartiere Forlanini Milano, cosa fare e come comportarsi

Di seguito la segnalazione inviata alla nostra Redazione (redazione@cronacamilano.it) per allertare i residenti del quartiere Forlanini circa la possibilità di essere contattati da truffatori che si spaccino per tecnici del gas. La comunicazione viene portata dall’attivissimo Comitato per la Sicurezza dei Residenti e la Vivibilità del Quartiere Forlanini: “Non aprite a nessuno e se dovesse esserci insistenza”. Nel dettaglio:

GLI APPARECCHI PER CAPTARE LE FUGHE DI GAS – “Gentilissimi, richiamiamo la Vostra attenzione su quanto sta accadendo in questi giorni in Quartiere – scrive il Comitato –: siamo stati informati che si stanno affiggendo dei volantini blu nelle varie scale dei Condomini in cui si informa che alcune persone, munite di tesserino, passeranno dalle abitazioni per proporre apparecchi in grado di captare fughe di gas.

IL TESSERINO NON È GARANZIA DI AUTENTICITÀ – “RICORDIAMO – proseguono i promotori –, che il tesserino non rappresenta in sé una garanzia che non si tratti di eventuale TRUFFA.

L’INSTALLAZIONE NON È OBBLIGATORIA – “INFORMIAMO – aggiunge il Comitato –che l’installazione di queste apparecchiature, pur garantendo la sicurezza negli immobili, NON È OBBLIGATORIA, inoltre il prezzo col quale vengono proposte è al di sopra del prezzo di mercato.

NEL DUBBIO, CHIAMATE IL 112 O IL 113 – “INVITIAMO quindi i Cittadini – esorta il Comitato – a porre la massima attenzione, a non aprire a nessuno e se dovessero esserci insistenza, o comportamenti sospetti, di rivolgersi alle Forze dell’Ordine e possibilmente informare anche il Comitato.

STAMPARE E DIFFONDERE – “RACCOMANDIAMO di diffondere la notizia – conclude il Comitato – e possibilmente stampare e affiggere nelle scale il comunicato che potete scaricare cliccando sul seguente link: COMUNICATO TRUFFE RILEVATORI GAS. Grazie”.

VADEMECUM ANTI-TRUFFE POLIZIA DI STATO – Per scaricare il vademecum della Polizia di Stato contro le truffe, CLICCA QUI

