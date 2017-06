Assemblea residenti sul futuro di piazza Artigianato 29 giugno 2017 Milano, orario, invito, info

Di seguito l’inviato all’assemblea, rigorosamente pubblica e aperta a tutti, che si terrà giovedì 29 giugno 2017 sul futuro di piazza Artigianato, cuore del quartiere Forlanini di Milano. L’annuncio dell’incontro è stato inviato alla nostra Redazione (redazione@cronacamilano.it) dall’Associazione “Comitato per la Sicurezza dei Residenti e la Vivibilità del Quartiere Forlanini”; di seguito la segnalazione completa:

“Gentilissimi,

Pensando che un po’ tutti nel Quartiere abbiamo frequentato e frequentiamo la Piazzetta per vari motivi, ho ritenuto opportuno invitare tutti i soci del Comitato e i Residenti del Quartiere Forlanini Monluè a questo evento da noi organizzato per rispondere al “grido di dolore” lanciato da Massimo, preoccupato per il futuro di questo luogo, come ho avuto già modo di scrivere in precedenza.

Ormai da tempo quasi immemorabile si assiste al lento degrado della Piazza, anni fa molto movimentata, piena di negozi e frequentata da molte persone provenienti da tutto il Quartiere. Era punto di ritrovo e aggregazione dei Residenti di tutto il Quartiere e non solo della “Piazzetta”.

Nel contempo i Residenti, coscienti di questo stato di cose, hanno molto discusso fra loro sul che cosa fare, ma purtroppo vani sono stati i tentativi, sia dei Commercianti sia di alcune persone volenterose, di poter avanzare proposte condivise per progettare un diverso assetto della Piazza e/o promuovere delle attività e servizi utili ed aggreganti per gli abitanti, allo scopo di evitare quello che la piazza è diventata oggi.

Sta vincendo la rassegnazione?

Perché non ne parliamo di nuovo fra tutti pubblicamente sul che cosa fare per poterla rilanciare, coinvolgendo anche gli abitanti del Quartiere che vivono intorno alla Piazza e che vorrebbero avere in questo luogo un miglior punto di riferimento?

Perché non formiamo un “gruppo di persone del Quartiere” per aprire un confronto con le Istituzione – Municipio 4 e Comune – per chiedere spiegazioni sul futuro della “Piazzetta”, sapere quali sono i loro progetti, visto peraltro che proprio a fianco ad essa sarà costruita la nuova Stazione della Metropolitana 4?

Perché nel contempo, sentite le Istituzioni, non affidiamo a questo “gruppo di persone del Quartiere” affiancato da Tecnici (architetti, ingegneri, urbanisti e cittadini del Quartiere ai quali sta a cuore il futuro della Piazza) il compito di studiare una proposta che tenga conto di quanto emergerà da questa Assemblea per dare una migliore prospettiva e funzionalità alla Piazza?

Per la situazione in atto e le motivazioni sopra elencate, il Comitato per la Sicurezza dei Residenti e per la Vivibilità del Quartiere Forlanini, sentiti alcuni Residenti e Commercianti della “Piazzetta”, indice una ASSEMBLEA PER TUTTI I RESIDENTI E COMMERCIANTI che si terrà in Piazza Artigianato il prossimo GIOVEDI 29 GIUGNO dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

INVITIAMO i Residenti della Piazzetta e dintorni e i COMMERCIANTI alla PARTECIPAZIONE.

Mi auguro che sia una bella serata e di vedere molti di Voi all’Assemblea e che la gente che abita in Piazzetta scenda dalle proprie case, non solo per assistere e partecipare al dibattito che riguarda l’assetto futuro della piazza, ma anche per poter mangiare un buon gelato”.

RingraziandoVi per l’attenzione porgiamo distinti saluti.

Giuseppe Castro – Presidente

Lino Castriotta – Vice Presidente

Associazione “Comitato per la Sicurezza dei Residenti e la Vivibilità del Quartiere Forlanini”