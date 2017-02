Degrado ambientale e buche via De Pedris Milano quartiere Mac Mahon, foto e richieste del Comitato di zona

Insorgono i comitati e i cittadini della zona di Mac Mahon e a loro si aggiunge L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente nel denunciare la situazione drammatica in cui versano gli alberi ed i marciapiedi di via De Pedris, nel Municipio 8 di Milano.

“I marciapiedi sono costellati da buche che, specialmente con il freddo e il gelo di questi ultimi giorni, possono diventare letali per le cadute degli anziani e delle persone con difficoltà motorie – spiegano i residenti –, tenuto conto anche del fatto che due volte alla settimana qui si svolge il mercato con una presenza notevole di persone”.

“Ma non solo i marciapiedi sono in condizioni vergognose – aggiungono –, poiché anche gli alberi che li adornano spesso vengono sostituiti in quanto morti”.

Sulla vicenda intervengono con una dichiarazione congiunta il presidente di AIDAA Lorenzo Croce e il presidente del comitato “Per una Mac Mahon migliore” Maurizio Scabbio, che chiedono al Comune di Milano, e per la parte di sua competenza al Municipio 8, un intervento immediato per la messa in sicurezza dei marciapiedi, nonché un intervento di controllo e manutenzione ordinaria migliore per gli alberi spesso ridotti a scheletri in legno.

“Si spendono soldi per fare tre o quattro trazioni agli olmi della vicina Mac Mahon – dicono Croce e Scabbio – ma si lasciano poi le vie parallele in queste condizioni. Chiediamo interventi specifici e immediati a tutela della pubblica salute e degli alberi, oltre che del decoro della stessa strada”.

1 di 4