Degrado e tendopoli parco Lambro Milano, foto e proteste dei cittadini

“La situazione del Parco Lambro è sempre più preoccupante. Da alcuni mesi, ormai, come documentano foto e immagini, si sta insediando una vera e propria tendopoli abusiva e irregolare. Un fenomeno che, dapprima circoscritto ai fine settimana, adesso sta diventando fisso e stanziale.

Uno stato di evidente degrado che si aggiunge ai rave party, abusivi anch’essi, che si sono svolti gli anni scorsi soprattutto di sabato”. Queste le parole dei cittadini spiegate e raccolte da Riccardo De Corato, ex vicesindaco di Milano e capogruppo di FDI AN in Regione Lombardia.

Il parco, del resto, “sta diventando il rifugio di sbandati e drogati, che nessuno tiene sotto controllo – prosegue De Corato. – L’invito che rivolgo è sempre quello: posizionare, almeno nei fine settimana, delle unità automontate della Polizia Locale attive 24 ore al giorno su turni, al fine di garantire la sicurezza dei milanesi”.

Sala e l’assessore Rozza – conclude Riccardo De Corato –, intervengano per sanare questa inaccettabile situazione di illegalità”.

In merito, invitiamo tutti i lettori a scriverci, inviandoci foto, video e segnalazioni a redazione@cronacamilano.it. Raccontateci del degrado a Milano o nel vostro quartiere: con la massima protezione della privacy, daremo voce a cittadini, comitati e residenti.

loading...