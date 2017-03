Discarica abusiva e degrado mercatini viale Puglie Milano, continuate a mandarci foto e segnalazioni

Si è tenuto domenica 12 marzo 2017 il nuovo sopralluogo organizzato dalla maggioranza di centrodestra del Municipio 4 di Milano ai mercatini di viale Puglie. Erano presenti il Presidente del Municipio Paolo Guido Bassi, l’Assessore alla Sicurezza Carmine Abagnale, il Vicepresidente del Consiglio Rosa Pozzani, i consiglieri Vidal Silva, Manuela Bossi, Massimiliano Conte, Francesco Rocca e il vicecapogruppo di Forza Italia al Comune Alessandro De Chirico.

“La situazione igienico-sanitaria – fanno sapere i rappresentanti dei cittadini – si conferma critica anche per la presenza, in prossimità di un campo sportivo frequentato da giovani e famiglie, di grosse discariche abusive. A nulla vale bonificarle, come già chiesto in passato dal Municipio, se le autorità preposte non attueranno interventi di prevenzione e/o repressione più efficaci. Anche solo facendo quattro passi, è impossibile non notare gli enormi cumuli di immondizia e altri materiali abbandonati, cui si aggiunge l’esposizione a terra di merce di dubbia provenienza, vendita di sigarette di contrabbando e quant’altro. Purtroppo – sottolineano – la presenza di uomini della Polizia locale, che pure ringraziamo per il lavoro che svolgono, appare non sufficiente a fronteggiare un fenomeno così esteso. Considerato il degrado che queste attività continuano a portare in zona e visto il progetto di realizzazione del ‘secondo lotto del parco Alessandrini’ accolto nel Ptop su forte richiesta del Municipio – concludono gli esponenti del centrodestra – invitiamo il sindaco Sala a valutare ulteriori azioni per riportare ordine, decoro, sicurezza e igiene in questa parte della città”.

CONTINUATE A SCRIVERCI – Invitiamo tutti i cittadini, i Comitati e i residenti a continuare a scriverci a redazione@cronacamilano.it, daremo voce ai problemi di tutti i quartieri.

Leggi anche:

Degrado e insicurezza via Pichi e via Gola Milano, nuove proteste dei residenti

Degrado e tendopoli parco Lambro Milano, foto e proteste dei cittadini

Degrado e spaccio giardini via Legnone – via Carlo Imbonati Milano, Residenti raccolgono firme e il Comune non risponde