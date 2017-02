foto Capodanno cinese Milano, gli scatti più belli inviati dai lettori

Di seguito le foto inviate alla nostra Redazione (redazione@cronacamilano.it) sul Capodanno cinese che domenica 5 gennaio 2017 si è svolto in via Paolo Sarpi a Milano. La festa ha coinvolto tutti i milanesi che, nonostante la pioggia, hanno voluto condividere le celebrazioni per l’avvento del nuovo anno, dedicato al segno del Gallo.

