Furto dentro auto quartiere Forlanini Milano, plancia rubata dietro piazza Artigianato

La segnalazione viene direttamente dai residenti della zona: il quartiere Forlanini, già più e più volte protagonista della cronaca milanese a causa delle difficoltà segnalate in primis dai suoi abitanti, e non sempre accolte con lo sperato sostegno da parte delle istituzioni cittadine.

L’ultimo episodio della, purtroppo, lunghissima serie di reati avvenuti in quest’area, riguarda il furto di parte di una BMW parcheggiata alle spalle di piazza Artigianato.

Il malcapitato proprietario del veicolo, infatti, si è ritrovato con il cruscotto della vettura completamente asportato.

Una volta contattata la polizia per sporgere la denuncia, gli agenti hanno spiegato il motivo dell’insolito furto: i pezzi delle attrezzature vengono usati per clonare i bancomat. Difatti, non è la prima volta che in zona vengono riscontrati:

