Resoconto assemblea residenti e negozianti quartiere Forlanini Milano, risultati incontro

Giovedì 29 giugno 2017 si è tenuta, in piazza Artigianato, una riunione indetta dall’Associazione “Comitato per la Sicurezza dei Residenti e la Vivibilità del Quartiere Forlanini” (Quartieri Forlanini, Monluè, Via A. Regolo, Via Norico, Via Mecenate e strade collegate). Lo scopo dell’assemblea è stato quello di scambiarsi idee sul tema “Quartiere Forlanini PIAZZA ARTIGIANATO: quale sarà il suo futuro?” Di seguito il resoconto della riunione, che l’Associazione ha inviato alla nostra Redazione (redazione@cronacamilano.it):

“Informiamo tutti i Residenti e i Negozianti di Piazza Artigianato che l’annunciata Assemblea, indetta dal Comitato Forlanini sul tema “Piazza Artigianato: quale sarà il suo futuro?”, si è regolarmente tenuta (nonostante la pioggia caduta fino alle ore 20.30 di giovedì scorso) e che, naturalmente, ha penalizzato la partecipazione di molte persone che pur avendo garantito la propria presenza, poi non sono intervenute.

Tuttavia dalle ore 21.00 pian piano le persone, tra cui molti negozianti, non solo della Piazza ma anche dei dintorni della stessa, hanno partecipato all’incontro e invece di stare sulla Piazza all’aperto, il Sig. Patrizio che ringraziamo, gentilmente ci ha ospitato nella sua Gelateria all’interno della quale si è svolto il dibattito, talvolta anche acceso tra i convenuti, dove numerose persone sono intervenute esprimendo il proprio parere e indicando anche un possibile futuro per la Piazza.

L’obiettivo del Comitato non era quello di “tirare conclusioni”, ovvero individuare immediatamente possibili soluzioni, ma era quello di cominciare a riparlare del problema e mettere assieme persone della Piazza e dei dintorni “alle quali sta a cuore il futuro della Piazzetta”, che unitamente ai Rappresentanti del Comitato Forlanini possano studiare una proposta condivisa tra i Cittadini.

Vale a dire: “dare una migliore prospettiva e funzionalità alla Piazza ed allontanarla dal lento degrado cui è sottoposta”.

Crediamo che tale obiettivo sia stato realizzato. Infatti, dopo un ampio confronto tra i presenti all’Assemblea, è stata accettata la proposta del Comitato di costituire un “Gruppo di persone” disponibili a impegnarsi per la realizzazione di un Progetto che, condiviso dai Cittadini, possa essere presentato alle Istituzioni.

Le persone che si sono rese disponibili si riuniranno il prossimo GIOVEDI 6 LUGLIO ore 20.30 c/o LA PIZZERIA (di fronte alla Farmacia.) Comunichiamo che qualora ci fossero altre persone interessate a far parte del Gruppo di Lavoro possono presentarsi alla riunione programmata per Giovedì sera”.