Rom Zona 2 Milano, problemi da via Melchiorre Gioia, fino al cimitero di Greco

Di seguito la segnalazione inviata alla nostra Redazione (redazione@cronacamilano.it) da Alessio Ruggeri, capogruppo della Lega Nord in Municipio 2, circa la presenza di rom nel quartiere: agli incroci stradali, nonché nelle zone di via Melchiorre Gioia, via Adriano, la stazione della MM Cascina Gobba e, addirittura, presso il cimitero di Greco. Nel dettaglio:

ANCORA PROBLEMI, ORA ANCHE AI SEMAFORI – “Nonostante il cambio di giunta comunale le problematiche sono sempre le stesse – spiega Alessio Ruggeri, capogruppo della Lega Nord in Municipio 2 -.

– “I mendicanti, quasi sempre rom – prosegue Ruggeri –, sono tornati ai semafori delle strade Milanesi; già nei giorni scorsi se ne vedevano in via Melchiorre Gioia, via Adriano e, come di consueto, nei pressi della stazione della MM Cascina Gobba.

NON MANCANO ANCHE PRESSO I SUPERMERCATI E.. IL CIMITARO – “Una situazione non più sostenibile – precisa il capogruppo e cittadino –, e cosa ancor più grave è che il fenomeno, negli ultimi anni, si è diffuso anche all’uscita dei supermercati e addirittura all’ingresso dei cimiteri: come nel caso del cimitero di Greco.

– “Probabilmente – aggiunge l’assessore alla sicurezza del Municipio 2, Luca Lepore –, il superamento dei campi non è la soluzione ottimale senza un azione decisa e ferma per il rispetto della legalità e il Comune dimostra di non saper o voler gestire la critica situazione in cui versa la nostra città.

IL DISINTERESSE è TOTALE? – “È triste – aggiunge –, constatare la totale indifferenza delle forze dell’ordine, che non intervengono e, cosa ancor più grave, il totale disinteresse degli assessorati competenti che non sembrano prendere il problema in considerazione, neppure quando la vicenda si riferisce allo sfruttamento dei minori”.

– “Milano è completamente abbandonata a se stessa in uno scenario in cui inciviltà e illegalità vengono troppo spesso ignorate da chi di competenza” – concludono il capogruppo leghista Ruggeri e l’assessore Lepore del Municipio 2, – i milanesi si meritano questo?”

