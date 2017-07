Spaccio droga giardini via dei Transiti Milano, operazione nata da segnalazione di una cittadina

Spaccio di droga nei giardini di via dei Transiti, quartiere non facile tra via Padova e piazzale Loreto, a Milano: in arresto 3 uomini nordafricani senza fissa dimora, di 22, 30 e 50 anni, due dei quali con precedenti di settore.

Secondo quanto ricostruito, l’operazione, condotta dall’Unità Contrasto Stupefacenti della Polizia Locale, coordinata dal comandante Antonio Barbato Polizia locale di Milano, ha preso il via dalle segnalazioni di una cittadina.

Per tale motivo, gli agenti hanno dato il via a un periodo di osservazione, verificando le zioni dei tre sospetti.

Appurata la condotta illecita dei tre uomini, i malviventi sono stati fermati mentre avveniva lo scambio con tre acquirenti e, alla relativa perquisizione, sono risultati in possesso di 11,3 grammi di marijuana già divisa in 12 bustine e 110 euro in contanti.

“Ci stiamo concentrando sui piccoli fenomeni di spaccio – ha commentato il comandante Antonio Barbato –, che sono quelli che più incidono sulla vita quotidiana dei cittadini e che, visto i luoghi pubblici in cui avvengono, destano preoccupazione”.

SCRIVETECI! – Invitiamo tutti i lettori a scriverci a redazione@cronacamilano.it: raccontateci le problematiche di sicurezza del vostro quartiere, daremo voce a cittadini, residenti, comitati e commercianti.

TRA LE VOSTRE SEGNALAZIONI:

Spaccio, degrado e mancanza di sicurezza via Imbonati e parco di via Legnone Milano, petizione e foto

Proteste piazza Castello Milano, i residenti: “Svegli fino all’una del mattino per un concerto allestito sotto le case invece che nel parco, basta!”

Accampamento rom abusivi via Tremelloni e Anassagora Milano, segnalazioni dei residenti e foto

Degrado e insicurezza via Pichi e via Gola Milano, nuove proteste dei residenti