Inter – Chievo 5 a 0 Serie A quindicesima giornata, di nuovo in vetta

Una vittoria netta per festeggiare nuovamente la vetta della classifica. Ora l’Inter è la favorita e lo potrà dimostrare già il prossimo sabato, quando sarà attesa dalla sfida di Torino contro la Juventus. La tripletta di Perisic ed i gol di Icardi e Skriniar fanno gioire il mondo neroazzurro e fanno gongolare Spalletti, bravo a ridare stimoli a tutti, Ranocchia e Santon compresi.

Qualche novità di formazione per Spalletti che deve rinunciare all’infortunato Vecino e agli squalificati Miranda e Gagliardini. Dietro a Icardi, assieme a Candreva e Perisic, si posiziona Joao Mario. Mediana a due con Brozovic e Borja Valero. In difesa, davanti ad Handanovic, spazio per D’Ambrosio, Skriniar, Ranocchia e Santon.

Neroazzurri subito pericolosi: Ranocchia colpisce di testa dopo cento secondi, ma la palla termina di poco sopra la traversa. Poco dopo ci prova anche Candreva con un destro potente da posizione defilata, ma Sorrentino respinge.

Al 14’ si fa vedere il Chievo con Meggiorini, ma Handanovic sbroglia tutto respingendo il colpo di testa dell’attaccante clivense. Al 23’ l’Inter legittima la supremazia di questa metà di primo tempo con Perisic che insacca da pochi passi, dopo una bella respinta di Sorrentino sul tiro di Santon.

Al 28’ Joao Mario ha la palla del raddoppio, ma davanti a Sorrentino si fa ipnotizzare e non conclude a rete. Al 39’ arriva il 2 a 0 firmato da Icardi: bella verticalizzazione di Brozovic per l’argentino che insacca in diagonale.

Al 43’ altra folata offensiva dell’Inter con Candreva che serve Joao Mario che conclude, venendo però respinto dalla difesa.

Finisce qui il primo tempo: superiorità dell’Inter che chiude sul 2 a 0 grazie alle reti di Perisic e Icardi. Bella prova per i neroazzurri che sono apparsi decisamente più in forma rispetto alle ultime uscite.

Tutto confermato ad inizio ripresa, con l’Inter che va vicino al tris con Candreva prima e Brozovic poi. Per vedere il 3 a 0 bisogna attendere il 57’ quando Perisic rientra dalla sinistra e conclude in rete con un diagonale molto preciso.

Al 60’ arriva anche il poker: cross preciso di Candreva con Skriniar che si alza in volo e insacca firmando il 4 a 0 che chiude definitivamente la partita e che fa saltare di gioia tutto San Siro.

Al 74’ gli ospiti ci provano con Inglese che però non riesce a superare Handanovic. Nel finale sono ancora diverse le occasioni da rete per i neroazzurri, ma il pokerissimo viene firmato al 91’ da Perisic, autore di una tripletta.

Finisce qui il match: Inter che torna in vetta alla classifica della Serie A vincendo nettamente la sfida di casa contro il Chievo. Grande prestazione per gli uomini di Spalletti.

Neroazzurri che al prossimo turno saranno attesi dal big match di Torino contro la Juventus, in programma sabato sera alle 20.45.

Matteo Torti