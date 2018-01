Inter-Roma: vediamo chi è più in crisi!

Inter-Roma fino a qualche settimana fa sarebbe stata una sfida scudetto, poi entrambe le squadre sono incappate in una lunga striscia negativa – o poco positiva, diciamo così – che le ha fatte scivolare in classifica. Nulla è perduto, ovviamente, il campionato è ancora lungo, ma intanto Napoli e Juve hanno allungato e la Lazio, se possibile, si è fatta ancor più minacciosa. Dunque, ora non solo la corsa scudetto è un capitolo da accantonare, almeno momentaneamente, ma sarebbe bene focalizzarsi e cercare di non perdere posizioni in chiave qualificazione Champions League.

L’Inter oggi ha quarantadue punti, la Lazio e la Roma inseguono rispettivamente a quaranta e trentanove, ma entrambe hanno da recuperare una partita (i biancocelesti contro l’Udinese in casa, i giallorossi a Genova contro la Sampdoria). Insomma, la situazione non è più così rosea in casa nerazzurra e il gruppo di Spalletti deve ricominciare a tirare se vuole evitare di essere superato in volata.

Con Napoli e Juve già praticamente in Champions, solo due tra Inter, Roma e Lazio accederanno all’Europa dalla porta principale nella prossima stagione, dunque la gara (e soprattutto il risultato) di domenica sera potrebbe andare al di là dei classici tre punti: chi dovesse vincere potrebbe mettersi alle spalle la crisi e incassare anche una bella iniezione di fiducia in vista della seconda parte del campionato; un’eventuale sconfitta, invece, potrebbe pesare sulla testa e sulle gambe e risultare decisiva per il proseguo del campionato.

A giudicare dalle quote dei bookmakers, è la Roma a doversi preoccupare maggiormente: seppur di poco, infatti, l’Inter si fa preferire nelle previsioni (vittoria dei padroni di casa a 2.4 volte la posta). Il pareggio, viceversa, sarebbe un brodino caldo per entrambe (e infatti è il risultato meno probabile a 3.6). Il 2, invece, è a circa 2.9: quindi difficile, ma non così impossibile. In ogni caso, ci si attende una gara con molte reti, visto che l’Over 2.5 è dato a 1.7 mentre l’Under 2.5 si alza a 2.1.

Una fiera del gol alla quale, sempre secondo gli esperti, dovrebbero partecipare entrambe le squadre, considerato che l'opzione Segnano Entrambe le Squadre si fa largamente preferire rispetto al No Gol (1.6 contro 2.2).